Президент "Реала" предлагает создать Европейскую конференцию НБА

Президент "Реала" Флорентино Перес хотел бы видеть баскетбольную команду в НБА. Владелец клуба заявил, что поднимал этот вопрос в США, но ему ответили, что это не может произойти в ближайшей перспективе.
"У нас много несущественных матчей. Лучше играть меньше, но более качественно. Изучали вариант с Европейской лигой. Я просил, чтобы включили в Восточную конференцию НБА. Мне сказали, что до этого далеко.
Предлагали вариант с Европейской конференцией в рамках НБА. Есть греческие и турецкие клубы, с которыми это можно было бы устроить", - приводит BeSoccer слова Переса.
"Реал" - одна из ведущих команд в европейском баскетболе. Команда десять раз выигрывала Евролигу и неоднократно становилась чемпионом Испании.
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