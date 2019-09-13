Новичок "Спартака" пожаловался на московские пробки

Футболист "Спартака" Джордан Ларссон рассказал о жизни в Москве. Шведский нападающий в юности проходил обучение в школе "Барселоны", а затем выступал в скандинавских и голландских клубах.
2 августа Ларссон перешел в "Спартак" из "Норчепинга". За московскую команду провел три игры, в которых забил один гол.
В интервью пресс-службе "Спартака" Ларссон отметил, что ему нравится жить в мегаполисе, но пожаловался на московские пробки.
"Моменты, которые удивили с неприятной стороны? Движение на дорогах. Я слышал, что это может стать проблемой, но не представлял масштабов", - заявил Ларссон.
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