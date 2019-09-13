УЕФА оштрафовал швейцарскую лигу из-за "Сьона"

УЕФА наложил штраф на Швейцарскую футбольную лигу на 50 тысяч евро. Организация нарушила правила лицензирования футбольных клубов перед сезоном-2017/18, сообщает пресс-служба УЕФА.

Швейцарская лига не смогла соблюсти нормы УЕФА. Футбольный клуб "Сьон" не выполнил все критерии, поэтому не должен был получать право выступлений в еврокубках.

Лига признала свою ошибку и получила штраф в размере 50 тысяч евро."Сьон" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы-2017/18 уступил по сумме двух матчей литовской "Судуве" с общим счетом 1-4 и завершил выступление на турнире.

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