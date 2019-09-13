Пловчиху лишили победы за слишком откровенный купальник

Британская пловчиха Брекин Уиллис лишилась победы из-за слишком откровенного купальника. Спортсменка показала лучший результат на дистанции 100 метров вольным стилем на Аляске, сообщает The Sun.
Судьи аннулировали результат 17-летней пловчихи из-за того, что ее купальник недостаточно закрывал ягодицы. В штате Аляска есть регламент, в котором прописан размер купального костюма. Сама Уиллис утверждает, что просто подвернула купальник ниже спины, так как выступать в нем было неудобно.
Организаторов соревнований обвинил в сексизме из-за такого решения. Также они подозреваются в расизме - британка была единственной представительницей смешанной расы.
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