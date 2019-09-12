Россия победила Турцию на чемпионате Европы по волейболу

Мужская сборная России по волейболу победила Турцию в первом матче группового турнира чемпионата Европы. Матч завершился в четырех сетах - 25:13, 23:25, 25:17, 25:15.

В составе победителей больше всего очков набрал Дмитрий Волков - 16. На счету Максима Михайлова и Егора Клюка по 13 очков.

Встреча состоялась в Любляне. Турнир проходит в четырех странах. В пятницу россияне сыграют с командой Белоруссии.

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