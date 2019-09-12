"Трактор" не смог вылететь в Китай из-за нарушений авиакомпании

"Трактор" не смог вылететь в Китай на матчи с "Куньлунем". Игры должны состояться 14 и 15 сентября в Шэньчжэне.

Из-за поломки самолета авиакомпании "Газпром-Авиа", который арендовал "Трактор", клуб был вынужден арендовать чартер компании "ИрАэро". За время работы эта компания несколько раз нарушила законодательство Китая, из-за чего ей было запрещено открывать новые направления.

Самолет с "Трактором" развернули в воздухе над Хабаровском, команда вернулась во Владивосток. 13 сентября хоккеисты вылетят в Гуанчжоу 13 сентября.

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