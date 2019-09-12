Теннисистка Клейстерс вернется на корт спустя 8 лет

Бывшая первая ракетка мира Ким Клейстерс объявила о возвращении на корт. Она возобновит карьеру в 2020 году, спустя 8 лет после ухода из спорта.

"В последние семь лет я был только матерью, мне это пришлось по душе. Но мне нравится быть и профессиональной спортсменкой. И я, честно говоря, скучаю по тем временам. Я постараюсь вернуться еще раз, увидимся в 2020 году", — заявила 36-летняя бельгийка в Twitter.

Клейстерс — победительница US Open (2005, 2009, 2010), Australian Open (2011) в одиночном разряде и а также "Ролан Гаррос" и Уимблдона (2003) в парном разряде с японкой Ай Сугиямой. Теннисистка объявила о завершении карьеры в 2012 году.

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