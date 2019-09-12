Бывшая первая ракетка мира Ким Клейстерс объявила о возвращении на корт. Она возобновит карьеру в 2020 году, спустя 8 лет после ухода из спорта.
"В последние семь лет я был только матерью, мне это пришлось по душе. Но мне нравится быть и профессиональной спортсменкой. И я, честно говоря, скучаю по тем временам. Я постараюсь вернуться еще раз, увидимся в 2020 году", — заявила 36-летняя бельгийка в Twitter.
Клейстерс — победительница US Open (2005, 2009, 2010), Australian Open (2011) в одиночном разряде и а также "Ролан Гаррос" и Уимблдона (2003) в парном разряде с японкой Ай Сугиямой. Теннисистка объявила о завершении карьеры в 2012 году.
Читайте также:
"Трактор" не смог вылететь в Китай из-за нарушений авиакомпании
Сербия победила США на Кубке мира по баскетболу
Суд рассмотрит иск Смолова к страховой
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
В беседе с Андреем Карауловым экс-мэр столицы Юрий Лужков резко раскритиковал и выборы в Мосгордуму, и текущее положение дел в стране.
Около 20 млн всех работников в России к 2030 году могут оказаться на улице из-за цифровизации и автоматизации - их дешевле будет заменить автоматами и роботами.