Сербия победила США на Кубке мира по баскетболу

Сборная Сербии обыграла команду США в утешительном раунде плей-офф Кубка мира. Встреча завершилась со счетом 94:89. Самым результативным игроком игры стал серб Богдан Богданович, который набрал 28 очков.

В следующем матче сборная Сербии сыграет за 5-е место на турнире. Соперником сербов станет победитель пары Польша - Чехия. Команда США выйдет на матч за 7-е место.

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