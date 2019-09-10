Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев избран в состав исполкома Ассоциации европейских клубов (АЕК). Собрание организации состоялось сегодня.
Председателем исполкома избран президент итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли. Заместителями будут Эдвин ван дер Сар ("Аякс"), Педро Лопес Хименес ("Реал"), Дариуш Миодуски ("Легия") и Аки Рииихилахти (ХИК, Финляндия).
В этом составе исполком будет функционировать до 2023 года. Ранее Россию в исполкоме представлял гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев.
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