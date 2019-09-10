Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов кратко охарактеризовал бой с Дастином Порье. Поединок состоялся 7 сентября в Абу-Даби.
Противостояние завершилось в третьем раунде. Хабиб провел удушающий прием, который заставил Порье сдаться.
"Это была славная охота", - написал Нурмагомедов в Instagram.
Для Нурмагомедова это был 28-й бой. Россиянин одержал 28-ю победу. Следующим соперником Хабиба может стать Тони Фергюсон.
Читайте также:
IAAF предоставила нейтральный статус 11-ти россиянам
Гимнастка Солдатова пропустит чемпионат мира после падения в обморок
Черчесов поставил оценку сборной России
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
По мнению журналиста, нынешнее руководство страны пытается управлять незнакомым им обществом с помощью советского менталитета.
В фантастических книгах и фильмах телепортация давно уже является стандартной транспортной услугой. Возможно, в обозримом будущем этот удобный способ перемещения будет доступен любому путешественнику. Недавно китайские физики провели эксперимент по передаче квантового состояния фотонов на 16 километров в свободном пространстве. И у них получилось!