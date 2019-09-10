Организаторы Олимпиады-2020 опасаются тайфуна на Играх

Заместитель исполнительного директора оргкомитета Олимпиады-2020 Ясуо Мори отметил, что организаторы готовятся к воздействию любого тайфуна. Он сделал заявление после посещения соревнований по каратэ.
В этот день Токио накрыл мощный тайфун, обесточивший более 900 тысяч домов: по данным агентства Kyodo News, три человека погибли и более 30 получили ранения, а скорость ветра превышала 200 км/ч.
"Тайфун - это проблема, которую следует ожидать во время Олимпиады. Мы можем предвидеть все последствия катаклизма, особенно в отношении транспорта и других вопросов", - цитирует Мони Inside the Games.
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