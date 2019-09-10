"ПСЖ" зимой планирует продать Неймара

Нападающий "ПСЖ" Неймар может уйти из клуба в январе. На уходе настаивает спортивный директор Леонардо. Бразилец хотел бы избавиться от давления на команду, которое было в летнее трансферное окно.

По данным sport. es, главными претендентами на бразильского форварда остаются два испанских гранда — "Барселона" и мадридский "Реал". Ранее сообщалось, что заполучить игрока также хочет "Ювентус".

В прошлом сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт нападающего с "ПСЖ" действует до 30 июня 2022 года.

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