Нападающий "ПСЖ" Неймар может уйти из клуба в январе. На уходе настаивает спортивный директор Леонардо. Бразилец хотел бы избавиться от давления на команду, которое было в летнее трансферное окно.
По данным sport. es, главными претендентами на бразильского форварда остаются два испанских гранда — "Барселона" и мадридский "Реал". Ранее сообщалось, что заполучить игрока также хочет "Ювентус".
В прошлом сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт нападающего с "ПСЖ" действует до 30 июня 2022 года.
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