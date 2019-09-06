Дзюба сравнял счет в матче с Шотландией

Сборная России сравняла счет в матче с Шотландией. На 40-й минуте гол в ворота соперника отправил нападающий Артем Дзюба. Александр Головин сделал передачу в штрафную, мяч от защитников отскочил к форварду.



Шотландия - Россия - 1:1. Гол Дзюбы

Перед матчем сборная России занимала второе место в группе, набрав 9 очков в 4 матчах. В активе шотландцев было 6 очков.

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