Сборная России сравняла счет в матче с Шотландией. На 40-й минуте гол в ворота соперника отправил нападающий Артем Дзюба. Александр Головин сделал передачу в штрафную, мяч от защитников отскочил к форварду.
Перед матчем сборная России занимала второе место в группе, набрав 9 очков в 4 матчах. В активе шотландцев было 6 очков.
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