Сборная Шотландии открыла счет в матче отборочного турнира Евро-2020 на 10-й минуте. Мяч забил полузащитник Джон Макгинн, который сыграл на подборе после того, как вратарь Гилерме пытался забрать мяч в руки.
Перед матчем сборная России занимала второе место в группе, набрав 9 очков в 4 матчах. В активе шотландцев было 6 очков.
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Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.