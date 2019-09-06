Сборная России пропустила гол от Шотландии после ошибки Гилерме

Сборная Шотландии открыла счет в матче отборочного турнира Евро-2020 на 10-й минуте. Мяч забил полузащитник Джон Макгинн, который сыграл на подборе после того, как вратарь Гилерме пытался забрать мяч в руки.



Шотландия - Россия - 1:0. Видео гола

Перед матчем сборная России занимала второе место в группе, набрав 9 очков в 4 матчах. В активе шотландцев было 6 очков.

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