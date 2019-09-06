"Ростов" смог реализовать все билеты на товарищеский матч со сборной Сирии. Игра запланирована на 8 сентября и пройдет на стадионе "Олимп-2". Вместимость арены составляет 15,8 тысячи зрителей.
Билеты раздавались в кассах стадиона бесплатно, не более пяти билетов в одни руки. Изначально предполагалось, что матч пройдет в сирийском Дамаске, но Международная федерация футбола (ФИФА) из соображений безопасности не дала разрешение проводить товарищескую встречу. Матч был перенесен в Ростов-на-Дону.
Читайте также:
В Совфеде считают возможным провести Олимпиаду с Украиной
Четыре команды вышли в плей-офф Кубка мира по баскетболу
В РФС сообщили, когда состоится заседание по Мамаеву
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.