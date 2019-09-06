Матч "Ростова" со сборной Сирии пройдет при аншлаге

"Ростов" смог реализовать все билеты на товарищеский матч со сборной Сирии. Игра запланирована на 8 сентября и пройдет на стадионе "Олимп-2". Вместимость арены составляет 15,8 тысячи зрителей.

Билеты раздавались в кассах стадиона бесплатно, не более пяти билетов в одни руки. Изначально предполагалось, что матч пройдет в сирийском Дамаске, но Международная федерация футбола (ФИФА) из соображений безопасности не дала разрешение проводить товарищескую встречу. Матч был перенесен в Ростов-на-Дону.

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