Прыгунья Дарья Клишина не планирует выступать на соревнованиях в ближайшее время. Россиянка будет готовиться к выступлению на чемпионате мира в Дохе. Турнир состоится с 27 сентября по 6 октября.
Сейчас Клишина проводит сбор в Валенсии, откуда вылетит в Доху. Россиянка является серебряным призером чемпионата мира-2017, который проходил в Лондоне.
Клишина была единственной российской легкоатлеткой на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Спортсменка смогла выполнить критерии МОК. В частности, проверки на допинг Клишина проходила за пределами России.
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