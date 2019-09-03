Легкоатлетка Клишина не будет выступать до чемпионата мира

Прыгунья Дарья Клишина не планирует выступать на соревнованиях в ближайшее время. Россиянка будет готовиться к выступлению на чемпионате мира в Дохе. Турнир состоится с 27 сентября по 6 октября.

Сейчас Клишина проводит сбор в Валенсии, откуда вылетит в Доху. Россиянка является серебряным призером чемпионата мира-2017, который проходил в Лондоне.

Клишина была единственной российской легкоатлеткой на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Спортсменка смогла выполнить критерии МОК. В частности, проверки на допинг Клишина проходила за пределами России.

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