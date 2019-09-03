Формат проведения Кубка России по футболу в следующем сезоне останется неизменным. Такое решение было принято на общем собрании премьер-лиги сегодня. Об этом журналистам сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
В нынешнем сезоне клубы премьер-лиги вступят в борьбу с 1/16 финала. На каждой стадии турнира запланировано по одному матчу.
Сегодня будут определены последние участники 1/16 финала Кубка России нынешнего сезона. 4 сентября состоится жеребьевка турнира.
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