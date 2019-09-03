Мамаев не сможет выйти на футбольное даже после освобождения

Спортивный юрист Михаил Прокопец сообщил, что футболист Павел Мамаев не сможет быть заявленным за какой-либо клуб до зимы. Связано это с тем, что у полузащитника все еще действует контракт с "Краснодаром".

Соглашение не было расторгнуто во время летнего трансферного окна, из-за чего Мамаев не сможет считаться свободным агентом. "Краснодар" подал в РФС жалобу о расторжении контракта после того, как футболист попал в СИЗО. По решению владельца клуба Сергея Галицкого Мамаев больше не сможет выйти на поле в составе "быков".

Мамаев был осужден по статьям "Хулиганство" и "Побои". Вместе с друзьями, среди которых был Александр Кокорин, он принял участие в двух драках в центре Москвы. В мае суд приговорил футболиста к 17 месяцам лишения свободы.

С учетом времени, проведенного в СИЗО, Мамаев должен выйти на свободу в ноябре. Футболист отбывает наказание в ИК-4 Белгородской области. Ранее футболисты подали прошение об УДО. Заседание суда по этому вопросу будет проведено 6 сентября.

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