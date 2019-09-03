Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик первый бой в супертяжах проведет 12 октября. Первым соперником будет голландец Тайрон Спонг из Голландии. Поединок состоится в Чикаго, сообщат промоутеры украинца.
Усик объявил о переходе в супертяжелую весовую категорию в марте. Дебютный поединок 32-летнего украинца в супертяжелом весе должен был состояться 25 мая против камерунца Карлоса Такама, однако бой был отменен из-за травмы Усика.
Украинский боксер провел последний бой в ноябре прошлого года, нокаутировав британца Тони Беллью в поединке в первом тяжелом весе. В послужном списке 32-летнего Усика 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения. Украинец является первым победителем Всемирной боксерской суперсерии. На счету 34-летнего Спонга 14 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.
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