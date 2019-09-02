Неймар подрался с партнером по "ПСЖ"

Футболист "ПСЖ" Неймар на тренировке команды вступил в конфликт с другим игроком парижан. По сведениям L'Equipe, у бразильца не получилось перейти в "Браселону", из-за чего он сильно разозлился.

Неймар вел себя настолько вызывающе, что получил замечание от партнера по команде. Ситуация переросла в стычку, которую разняли другие футболисты "ПСЖ".

О завершении переговоров между "ПСЖ" и "Барселоной" стало известно в воскресенье. Клубы так и не смогли согласовать сумму трансфера. В 2017 году Неймар перешел в Париж за 222 млн евро. Французы хотели получить равнозначное предложение, включив в сделку несколько футболистов каталонцев.

"Барселона" не пошла на такие условия. Неймар этот сезон проведет в "ПСЖ".

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