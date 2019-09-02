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Китайских легкоатлеток подозревают в подмене пола

Спорт print

Две китайские легкоатлетки подозреваются в подмене пола. Соперницы и пресса обвинили в обмане Лиао Мэньсу и Тонг Цзенхуань. Девушки завоевали золото и серебро на чемпионате Китая в беге на 400 метров, сообщает Inquirer.

После этого прозвучали обвинения в адрес спортсменок. Ассоциация легкой атлетики Китая официально опровергла слухи. 

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Темы легкая атлетика
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