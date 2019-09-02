Сборная России победила команду Кореи в первом групповом турнире Кубка мира по баскетболу. Встреча состоялась в китайском Ухане и завершилась со счетом 87:73.
Очки в составе сборной России набрали: Фридзон (13), Воронцевич (11), Кулагин (11), Карасев (9), Курбанов (8), Мотовилов (7), Ивлев (7), Антонов (6), Зубков (6), Валиев (2).
Эта победа стала для России второй на Кубке мира. Ранее была обыграна команда Нигерии. Сборная Сергея Базаревича вышла во второй групповой этап вместе с Аргентиной. Эти команды в третьем туре определят победителя группы в очном противостоянии.
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