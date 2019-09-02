Матч хоккейной Лиги чемпионов между финским "Пеликанс" и швейцарской "Лозанной" завершился скандалом. Во время игры между фанатами произошло несколько драк.
Зачинщиками потасовки стали швейцарцы, которые по сведениям очевидцев выглядели как настоящие преступники. Под угрозой стало проведение третьего периода матча. Из-за этого полиции пришлось провести несколько арестов. Многие фанаты находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Ilta-Sanomat.
Матч удалось завершить. Победила "Лозанна" со счетом 5:4. Это были первые игры нового сезона Лиги чемпионов.
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