"Ростов" хотят убрать со стадиона "Ростов Арена"

Управляющая компания "Ростов Арены" "Спорт-Ин" направила в футбольный клуб "Ростов" проект соглашения о расторжении договора аренды стадиона. Команда может оказаться за пределами арены ЧМ-2018 и вернуться на стадион "Олимп-2".

По словам пиар-директора "Ростова" Дениса Штанько, причиной такого решения "Спорт-Ин" стало то, что клуб постоянно указывает на недостатки в организации работы арены. Каждое замечание оплачивается по договору в виде штрафа. В последних матчах сумма санкций составляла 18 процентов от суммы договора, сообщает ТАСС.

В ближайшее время будет решен вопрос, где состоятся встречи "Ростова" с "Ахматом", "Динамо" и "Сочи". Штанько утверждает, что клуб не хочет подписывать соглашение о расторжении и готов продолжать играть на "Ростов Арене". У команды есть резервный стадион "Олимп-2". Также рассматривается вопрос проведения игр в Краснодаре и Волгограде.

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