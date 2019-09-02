Международная федерация конькобежного спорта (ISU) опубликовала полное расписание сезона-2019/20. Соревнования на взрослом уровне стартуют 12 сентября в Канаде.
В сезоне запланированы 10 этапов серии "Челленджер", семь - серии "Гран-при". Финал состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
Чемпионат Европы запланирован в Граце с 20 по 26 января. Завершится сезон чемпионатом мира, который пройдет в Монреале с 16 по 22 марта.
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