Опубликовано полное расписание сезона-2019/20 в фигурном катании

Международная федерация конькобежного спорта (ISU) опубликовала полное расписание сезона-2019/20. Соревнования на взрослом уровне стартуют 12 сентября в Канаде.

В сезоне запланированы 10 этапов серии "Челленджер", семь - серии "Гран-при". Финал состоится в Турине с 5 по 8 декабря.

Чемпионат Европы запланирован в Граце с 20 по 26 января. Завершится сезон чемпионатом мира, который пройдет в Монреале с 16 по 22 марта.

Серия "Челленджер":

Autumn Classic International - Оквилл, Канада - 12-14 сентября

Lombardia Trophy - Бергамо, Италия - 13-15 сентября

U.S. International Figure Skating Classic - Солт-Лейк-Сити, США - 17-22 сентября

Мемориал Ондрея Непелы - Братислава, Словакия - 19-21 сентября

Nebelhorn Trophy - Оберстдорф, Германия - 25-28 сентября

Finlandia Trophy - Эспоо, Финляндия - 11-13 октября

Ice Star - Минск, Беларусь - 18-20 октября

Asian Classic Figure Skating Open - Тайбэй, Тайвань - 30 октября - 3 ноября

Warsaw Cup - Варшава, Польша, 14-17 ноября

Golden Spin of Zagreb - Загреб, Хорватия, 4-7 декабря

Серия "Гран-при":

Japan Open - Сайтама, Япония - 5 октября

Skate America - Лас-Вегас,США - 18-20 октября

Skate Canada - Келоуна, Канада - 25-27 октября

Internationaux de France - Гренобль, Франция - 1-3 ноября

Cup of China - Чунцин, Китай - 8-10 ноября

Rostelecom Cup - Москва, Россия - 15-17 ноября

NHK Trophy Саппоро, Япония - 22-24 ноября

Финал "Гран-при" - Турин, Италия - 5-8 декабря

Чемпионат Европы - Грац, Австрия - 20-26 января

Чемпионат 4-х континетов - Сеул, Корея - 3-9 февраля

Чемпионат мира - Монреаль, Канадa - 16-22 марта