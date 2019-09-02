Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Генрих Мхитарян переходит из "Арсенала" в "Рому"

Спорт » Командные виды » Футбол print

Армянский полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян сегодня сменит клуб. Футболист прилетел в Рим для прохождения медосмотра для "Ромы". Армянин даже сфотографировался с шарфом клуба в аэропорту.

После прохождения медосмотра Мхитарян поставит подпись под контрактом, по которому "Рома" арендует футболиста на год. Позже у римлян будет возможность выкупить игрока.

Мхитарян начинал карьеру в "Пюнике", после чего перешел в донецкий "Металлург", а оттуда - в "Шахтер". В 2013 году уехал в дортмундскую "Боруссию", затем провел по два сезона в "Манчестер Юнайтед" и "Арсенале". 

В клубной карьере провел 499 матчей, в которых забил 158 мячей. Статистика за сборную Армении - 84 игры, 27 голов.

Читайте также:

Сборная России проводит тренировку без Черышева и Головина

Акинфеев может вернуться в сборную России

Роналду отказался носить значок лучшего футболиста Италии

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы футбол трансферы генрих мхитарян
Обсудить
Актуальная аналитика
Рыбы
Золотая рыбка: виды аквариумных рыбок
Авто
Как избавиться от главных источников шума в машине
Здоровье
Опухоль Вильмса в 90% случаев поражает почки детей
Новости Все >
Ребенок покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Генрих Мхитарян переходит из "Арсенала" в "Рому"
Миронов: СР настаивает на повышении зарплат педагогов
Врачи прооперировали пятилетнего ребенка с шурупом в носу
Медведь попытался напасть на женщину, но она напугала его криком
Средства Baring Vostok в банке "Восточный" были арестованы судом
Пиротехника убила испанскую танцовщицу во время выступления
Сборная России проводит тренировку без Черышева и Головина
В Госдуме задумались о повышении рождаемости искусственными методами
Петр Мамонов временно выписался из больницы
Последние материалы
Ребенок покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Генрих Мхитарян переходит из "Арсенала" в "Рому"
Миронов: СР настаивает на повышении зарплат педагогов
Врачи прооперировали пятилетнего ребенка с шурупом в носу
Медведь попытался напасть на женщину, но она напугала его криком
Средства Baring Vostok в банке "Восточный" были арестованы судом
Пиротехника убила испанскую танцовщицу во время выступления
Сборная России проводит тренировку без Черышева и Головина
В Госдуме задумались о повышении рождаемости искусственными методами
Петр Мамонов временно выписался из больницы
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Питьевая диета на семь дней, чтобы быстро похудеть

Бывает так, что нужно быстро похудеть к какому-то событию. Отпуск, свадьба, выход на красную дорожку. Питьевая семидневная диета хорошо решит эту задачу.

Питьевая диета на семь дней, чтобы быстро похудеть
Пять сигналов организма, говорящих о нехватке кальция
Ваше здоровье
Пять сигналов организма, говорящих о нехватке кальция
США и Канада. Новости и аналитика
The Hill: Трамп может изменить ход истории
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады рассказал о "большой сделке" Путина и Зеленского
Мир. Новости мира
В Латвии призвали ЕС и дальше осуждать "действия РФ на востоке Украины"

Единая политика в отношении России – "крупное достижение" Европейского союза, считает Эдгар Ринкевич.

В Латвии призвали ЕС и дальше осуждать "действия РФ на востоке Украины"
Украинский премьер катался на самокате по зданию правительства
Новости Украины
Украинский премьер катался на самокате по зданию правительства
Новости Европы
Зеленский назвал "Северный поток-2" угрозой для всей Европы
Военные новости
ABC: война РФ и США уничтожит все население планеты Земля
Политика. Новости и аналитика
Организатор шоптура пыталась подкупить пассажиров для участия в митинге

В Москве проходит очередная несогласованная акция несистемной оппозиции, организованная Любовью Соболь, не сумевшей зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за массовой подделки подписей избирателей

Организатор шоптура пыталась подкупить пассажиров для участия в митинге
Пять сигналов организма, говорящих о нехватке кальция
Ваше здоровье
Пять сигналов организма, говорящих о нехватке кальция
США и Канада. Новости и аналитика
The Hill: Трамп может изменить ход истории
Военные новости
Сразу 6 государств заинтересованы в покупке российского Ми-28НЭ
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 16 Владимир Губарев Игорь Буккер Троя на 600 лет старше, чем предполагалось Игорь Буккер Станислав Варыханов На защиту государства встала депутатская комиссия Станислав Варыханов
Комментарии
Эстонский премьер поздравил школьников с Днем знаний по-русски
Историк: Грузия и Украина серьезно больны
Как избавиться от главных источников шума в машине
Сотни учащихся проигнорировали начало учебного года в Гонконге
Госдеп прокомментировал авиаудар ВВС США в Идлибе
Гибель Грузии: уроки для современной России
Израиль обстрелял территорию Ливана в ответ на ракетные удары
Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом
Израиль обстрелял территорию Ливана в ответ на ракетные удары
Володин уличил польские власти в ущербности
Швеция может ввести новый налог для "защиты от России"
Гибель Грузии: уроки для современной России
Экс-депутат Рады рассказал о "большой сделке" Путина и Зеленского
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая окончилась 25 лет назад
МВД провело обыск у производителя электроники для атомных подлодок
Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?
Израиль обстрелял территорию Ливана в ответ на ракетные удары
Госдеп прокомментировал авиаудар ВВС США в Идлибе
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?
История и современность
Человек начал влиять на климат еще 4000 лет назад
Человек начал влиять на климат еще 4000 лет назад
Зубы древних мышей помогли определить их расселение
Зубы древних мышей помогли определить их расселение
Военнослужащие израильской армии инсценировали ранения
Военнослужащие израильской армии инсценировали ранения
На Сахалине пройдут совместные учения России и Японии
На Сахалине пройдут совместные учения России и Японии
Искусственный интеллект сочли возможным провокатором ядерной войны
Искусственный интеллект сочли возможным провокатором ядерной войны
МВД провело обыск у производителя электроники для атомных подлодок
МВД провело обыск у производителя электроники для атомных подлодок
"Заговор послов": как западные дипломаты свергали большевиков и при чем здесь Фанни Каплан
"Заговор послов": как западные дипломаты свергали большевиков и при чем здесь Фанни Каплан
Начало: как Петр I втянул Россию в одну из самых тяжелых войн в ее истории
Начало: как Петр I втянул Россию в одну из самых тяжелых войн в ее истории
ФоРГО: почему "Единая Россия" доминирует на муниципальных выборах
ФоРГО: почему "Единая Россия" доминирует на муниципальных выборах
ИноСМИ рассказали о взрыве при подъеме ядерной ракеты
ИноСМИ рассказали о взрыве при подъеме ядерной ракеты
Фотогалереи
Китайское - не значит плохое 5 Фото Китайское - не значит плохое
Это Болливуд, детка! 6 Фото Это Болливуд, детка!
8 призраков вокруг нас 8 Фото 8 призраков вокруг нас
Тайна останется тайной 8 Фото Тайна останется тайной
5 отличий наших мужчин от иностранцев 5 Фото 5 отличий наших мужчин от иностранцев
Домашнее
Специалисты рассказали о полезных свойствах бананов
Общий гороскоп на неделю 2-8 сентября: Овен на пороге нового, а Рыбам надо много работать
Восемь причин употреблять гвоздику
Семейный гороскоп на 2 - 8 сентября: Телец повздорит с родственниками, а Раку надо копить деньги
Снимаем стресс - спасаем кожу
Оптимизм поможет продлить жизнь - ученые
Почему мы сгибаем руки, когда бежим
Почему ребенок кусается в детском саду: 4 причины
Гороскоп здоровья на 2 - 8 сентября: Овну избегать негативных эмоций, а Льву сесть на диету
Гороскоп здоровья на 2 - 8 сентября: Овну избегать негативных эмоций, а Льву сесть на диету
Если у ребенка расстройство пищевого поведения
Если у ребенка расстройство пищевого поведения
Мейкап, вышедший из моды
Мейкап, вышедший из моды
Женский гороскоп на сентябрь
Женский гороскоп на сентябрь
Мужской гороскоп на сентябрь
Мужской гороскоп на сентябрь
Протираем кожу лица кубиками льда
Протираем кожу лица кубиками льда
Как не добавить себе возраста: советы стилиста
Как не добавить себе возраста: советы стилиста
Гид по обуви на осень 2019
Гид по обуви на осень 2019
Промышленный декор в интерьере
Промышленный декор в интерьере
Идеи для осеннего интерьера
Идеи для осеннего интерьера
Забавные фото
Чудеса на закате - их тоже семь 7 Фото Чудеса на закате - их тоже семь
Спорт всему голова 10 Фото Спорт всему голова
Новое чудо света 7 Фото Новое чудо света
Мир глазами художника 8 Фото Мир глазами художника
Дикая природа шокирует 9 Фото Дикая природа шокирует
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ