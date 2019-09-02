Армянский полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян сегодня сменит клуб. Футболист прилетел в Рим для прохождения медосмотра для "Ромы". Армянин даже сфотографировался с шарфом клуба в аэропорту.
После прохождения медосмотра Мхитарян поставит подпись под контрактом, по которому "Рома" арендует футболиста на год. Позже у римлян будет возможность выкупить игрока.
Мхитарян начинал карьеру в "Пюнике", после чего перешел в донецкий "Металлург", а оттуда - в "Шахтер". В 2013 году уехал в дортмундскую "Боруссию", затем провел по два сезона в "Манчестер Юнайтед" и "Арсенале".
В клубной карьере провел 499 матчей, в которых забил 158 мячей. Статистика за сборную Армении - 84 игры, 27 голов.
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