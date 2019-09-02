Сборная России по футболу провела первую тренировку перед матчами отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана. Игры состоятся 6 сентября в Глазго и 9 сентября в Калининграде.
На тренировке сборной отсутствуют двое футболистов - Денис Черышев из "Валенсии" и Александр Головин из "Монако". Они прибудут в расположение команды позже, сообщает "Чемпионат".
Российская команда занимает второе место в своей группе, уступая Бельгии три очка. В октябре сборная сыграет с Шотландией и Кипром, в ноябре - против Бельгии и Сан-Марино. Из группы на Евро-2020 выйдут две лучшие команды.
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