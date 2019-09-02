Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал исключать возможность возвращения голкипера Игоря Акинфеева в команду. Вратарь завершил карьеру в сборной после чемпионата мира-2018, но продолжает выступать за ЦСКА.
Акинфеев с 2004 по 2018 год провел 110 матчей в сборной России. Кульминацией его карьеры стала серия пенальти в 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании. Голкипер отразил решающий пенальти в падении ногой.
"Ну, чтобы такая нога была, нужна голова - подсказывать правильные вещи. А по поводу Игоря ... Мы не то чтобы вспоминаем: недавно с ним виделись, переписываемся, созваниваемся. Связь не теряем. Пока у него ЦСКА, а там посмотрим, как все будет выглядеть в будущем", - приводит welcome2020.ru слова Черчесова.
Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА. Он отыграл 609 матчей, в которых 263 раза не пропускал голов.
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