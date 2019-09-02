Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду отказался носить значок лучшего игрока чемпионата Италии. Португалец не захотел ставить себя выше партнеров по команде, сообщает Marca.
Серия А вручила лучшим футболистам в каждой из номинаций значки, которые они будут носить на форме. Лучшим вратарем признан Самир Ханданович, защитником - Калиду Кулибали, полузащитником - Сергей Милинкович-Савич, нападающим - Фабио Квальярелла.
Лучший молодой футболис - Николо Саньоло, лучший футболист - Роналду. Криштиану стал единственным, кто отказался носить значок.
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