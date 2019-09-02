Роналду отказался носить значок лучшего футболиста Италии

Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду отказался носить значок лучшего игрока чемпионата Италии. Португалец не захотел ставить себя выше партнеров по команде, сообщает Marca.

Серия А вручила лучшим футболистам в каждой из номинаций значки, которые они будут носить на форме. Лучшим вратарем признан Самир Ханданович, защитником - Калиду Кулибали, полузащитником - Сергей Милинкович-Савич, нападающим - Фабио Квальярелла.

Лучший молодой футболис - Николо Саньоло, лучший футболист - Роналду. Криштиану стал единственным, кто отказался носить значок.

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