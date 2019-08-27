Фигуристка Медведева будет послом сборной России на летней Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что фигуристка Евгения Медведева будет послом сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио. Соревнования пройдут с 24 июля по 9 августа.

Медведева является двукратным серебряным призером Олиимпийских игр. Также она двукратная чемпионка мира и Европы. На ОИ-2018 в Пхенчхане Евгения уступила золото Алине Загитовой.

Медведева после этого уехала тренироваться к Брайану Орсеру в Канаду. Девушка является очень популярной в Японии.

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