Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что фигуристка Евгения Медведева будет послом сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио. Соревнования пройдут с 24 июля по 9 августа.
Медведева является двукратным серебряным призером Олиимпийских игр. Также она двукратная чемпионка мира и Европы. На ОИ-2018 в Пхенчхане Евгения уступила золото Алине Загитовой.
Медведева после этого уехала тренироваться к Брайану Орсеру в Канаду. Девушка является очень популярной в Японии.
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