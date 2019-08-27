Самый богатый британец купил ФК "Ницца"

Миллиардер Джим Рэтклифф, самый богатый человек Великобритании, приобрел французский футбольный клуб "Ницца". Команда была куплена через химическую компанию Ineos. Сумма сделки составила 100 млн евро, сообщает L'Equipe.

"С разумными и взвешенными инвестициями мы хотим сделать "Ниццу" клубом, способным регулярно участвовать в европейских турнирах", — сказал Рэтклифф.

"Ницца" является четырехкратным чемпионом Франции, но последний титул датирован 1959 годом. Также на счету команды три Кубка Франции и один Суперкубок.

В сезоне-2017/18 "Ницца" принимала участие в квалификации Лиги чемпионов, но не смогла выйти в группу. Команда дошла до 1/16 финала Лиги Европы, где уступила "Локомотиву".

В прошлом сезоне "Ницца" финишировала на седьмом месте в Лиге 1.

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