Миллиардер Джим Рэтклифф, самый богатый человек Великобритании, приобрел французский футбольный клуб "Ницца". Команда была куплена через химическую компанию Ineos. Сумма сделки составила 100 млн евро, сообщает L'Equipe.
"С разумными и взвешенными инвестициями мы хотим сделать "Ниццу" клубом, способным регулярно участвовать в европейских турнирах", — сказал Рэтклифф.
"Ницца" является четырехкратным чемпионом Франции, но последний титул датирован 1959 годом. Также на счету команды три Кубка Франции и один Суперкубок.
В сезоне-2017/18 "Ницца" принимала участие в квалификации Лиги чемпионов, но не смогла выйти в группу. Команда дошла до 1/16 финала Лиги Европы, где уступила "Локомотиву".
В прошлом сезоне "Ницца" финишировала на седьмом месте в Лиге 1.
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