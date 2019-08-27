Сотрудников ППС по городу Анапа подозревают в сексуальном насилии над 17-летней девушкой, которая была участницей чемпионата России по волейболу. Соревнования проходили в учебно-оздоровительном центре "Волейград". Пострадавшая приехала в лагерь из Московской области, сообщает "РИА Новости".
По сведениям девушки, в ночь на понедельник полицейские застали ее на пляже во время близости с молодым человеком. Парня сотрудники ППС отпустили, а девушку якобы заставили вступить в интимную связь, угрожая отделом по делам несовершеннолетних. Позже спортсменка рассказала все тренеру, который оповестил полицию.
Против полицейских возбуждено уголовное дело по статье 133 ч. 2 УК РФ (понуждение несовершеннолетней к действия сексуального характера). Региональный главк МВД уволил сотрудников по отрицательным мотивам. Наказание понесут такж непосредственные руководители сотрудников ППС.
Читайте также:
Гимнастка Мустафина пропустит чемпионат мира
В 2020 году могут вступить в силу изменения в фигурном катании
Сборная России по баскетболу проиграла Аргентине перед Кубком мира
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.