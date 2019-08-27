В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой

Сотрудников ППС по городу Анапа подозревают в сексуальном насилии над 17-летней девушкой, которая была участницей чемпионата России по волейболу. Соревнования проходили в учебно-оздоровительном центре "Волейград". Пострадавшая приехала в лагерь из Московской области, сообщает "РИА Новости".

По сведениям девушки, в ночь на понедельник полицейские застали ее на пляже во время близости с молодым человеком. Парня сотрудники ППС отпустили, а девушку якобы заставили вступить в интимную связь, угрожая отделом по делам несовершеннолетних. Позже спортсменка рассказала все тренеру, который оповестил полицию.

Против полицейских возбуждено уголовное дело по статье 133 ч. 2 УК РФ (понуждение несовершеннолетней к действия сексуального характера). Региональный главк МВД уволил сотрудников по отрицательным мотивам. Наказание понесут такж непосредственные руководители сотрудников ППС.

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