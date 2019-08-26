Сборная России по баскетболу проиграла Аргентине перед Кубком мира

Сборная России по баскетбол в товарищеской игре уступила Аргентине. Матч проходил в Китае и завершился со счетом 85:64.

Российская команда выступала без своих лидеров - Тимофея Мозгова, Алексея Шведа, Дмитрия Кулагина, Дмитрия Хвотова и Джоэла Боломбоя. Все игроки пропустят Кубок мира из-за травм.

Турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Национальная команда сыграет в одной группе с Аргентиной, Нигерией и Кореей.

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