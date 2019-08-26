"Краснодар" готов совершить чудо в матче с "Олимпиакосом"

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что команда готова совершить чудо в ответной игре плей-офф раунда Лиги Европы против "Олимпиакоса". Первая игра в Пирее завершилась поражением краснодарцев со счетом 0:4. Ответная игра состоится во вторник.
"Мое мнение, если мы поведем в первом тайме, это хороший залог, чтобы продлить ожидания на второй. Забитый мяч в первой половине может дать посыл, чтобы уравновесить игру. Первая игра сложилась за последние 12 минут, когда "Олимпиакос" забил три гола. Так и сейчас. Все может перевернуться. Мы готовы сделать чудо", - сказал журналистам Матвеев.
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