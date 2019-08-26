Полузащитник "Интера" Жоау Мариу может продолжить карьеру в "Локомотиве", сообщает Sky Sports. Российский клуб намерен арендовать 26-летнего футболиста на один сезон. В дальнейшем он может выкупить права на футболиста.
Мариу перешел в "Интер" из португальского "Спортинга" летом 2016 года. В прошлом сезоне он провел в составе итальянской команды 22 матча. За сборную Португалии забил 2 мяча в 43-х играх.
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