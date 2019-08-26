Черчесов объяснил, почему не вызвал лучшего бомбардира РПЛ в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не вызвал в состав команды форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева. 22-летний нападающий на данный момент является лучшим бомбардиром РПЛ. Он в семи матчах забил шесть мячей.

"Вызывать Соболева мыслей не было. Всему своё время, он только-только начал проявлять свои качества. Надеемся, это продолжится. Плюс, как я уже говорил, мы вызвали Комличенко, чтобы он мог подтвердить свой уровень. Посмотрим, как он проявит себя в этот раз", — цитирует "Чемпионат" слова Черчесова.

Черчесов объявил список игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион "Хэмпден Парк", 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион "Калининград", 21:45). Всего в списке значится 26 футболистов.

Читайте также:

"Краснодар" готов совершить чудо в матче с "Олимпиакосом"

Олимпийский чемпион попал в ДТП с автобусом в Кении

УЕФА назначил итальянских судей на матч "Спартак" - "Брага"