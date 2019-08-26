Гимнастка Мустафина пропустит чемпионат мира

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина не будет выступать на чемпионате мира в Штутгарте. Ранее спортсменка пропустила Кубок России.

"Скорее всего, я не поеду на чемпионат мира, потому что пропустила Кубок России и не могу претендовать на чемпионат мира. В данный момент я хочу восстановиться физически и морально, немного отдохнуть. Я хочу начать свой путь в Токио с совершенно новой энергией.

Недавно у меня была очень серьезная травма, разрыв икры, и я не смогла поехать на Европейские игры в Минске, хотя очень хотела. Я была в очень хорошей форме, поэтому расстроилась, что не могу поехать", - заявила Мустафину в интервью Олимпийскому каналу.

Чемпионат мира пройдет в немецком Штутгарте с 2 по 13 октября.

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