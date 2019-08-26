В 2020 году могут вступить в силу изменения в фигурном катании

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что в 2020 году будут предложены изменения в правилах фигурного катания. По его словам, программы планируется разделить на техническую и артистическую, а не как сейчас - короткую и произвольную.

"Идея о переходе на техническую и артистическую программы будет предложена на конгрессе ISU 2020 года, но не факт, что она будет принята. Вероятность одобрения конгрессом подобных новшеств сейчас оценить очень сложно, но даже если эти изменения будут приняты, то действовать они начнут после Олимпийских игр 2022 года.

Судьи будут работать по примерно тем же принципам, что и сейчас. Просто в одной программе компоненты будут играть меньшую роль, а в другой большую. Сейчас влияние технической и компонентной оценки 50 на 50 процентов, но в новом проекте подразумевается, что в технической программе компоненты будут составлять 40 процентов, а в артистической - 60", - сказал Лакерник для "РИА Новости".

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