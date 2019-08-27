Футбольный судья смог попасть в бар, показав страничку в "Википедии"

Бывший арбитр ФИФА Ховард Уэбб не смог попасть в один из баров в США, так как у него на руках не было документов. Охрана в этой стране имеет право потребовать подтверждение личности при входе в общественные заведения. Англичанин не растерялся и показал охранникам свою страничку в "Википедии".

После этого охрана пропустила Уэбба в бар. 48-летний арбитр сейчас находится в США, где помогает внедрить систему видеоассистентов рефери (ВАР).

Уэбб с 2003 по 2014 год обслуживал матчи английской премьер-лиги. Также на его счету финалы Лиги чемпионов и чемпионата мира в 2010 году. В финале ЧМ между Голландией и Испанией (0:1) англичанин показал 14 желтых карточек, что является рекордом.

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