Футболист Тарасов предлагает изменить закон об алиментах

Футболист Дмитрий Тарасов высказал свое недовольство законом, который регулирует бракоразводный процесс. По его мнению, законодательство в таких случаях составлне в пользу женщины и ущемляет права мужчин.

У Тарасова от первого брака есть 10-летняя дочь. Ранее суд запретил ему выезжать за пределы страны, а также арестовал счета футболиста и его новый автомобиль. Задолженность игрока по алиментам составляет 7,5 млн рублей, а неустойка по долгу - 9 млн рублей.

"Хочется понять, почему так выстроено для мужчин. Допустим ситуация: мужчина приходит домой и видит, как жена изменяет. При этом у них есть дети. Почему мужчина должен платить жене? Детям - понятно, но жене почему?" - недоумевает футболист.

Тарасов считает, что алименты положены только ребенку, поэтому должен быть создан счет, которым получатель сможет воспользоваться после 18 лет.

"По детям вопросов нет. Если это маленький ребенок, то открывается счет и в 18 лет он получает всю сумму и делает с ней что хочет. А женщина почему не должна работать? Иди, зарабатывай на жизнь, на ребенка", - заявил Тарасов в интервью "Чемпионату".

Тарасов после первого брака был женат на ведущей Ольге Бузовой. Сейчас футболист воспитывает дочь Милану от третьего брака с моделью Анастасией Костенко.

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