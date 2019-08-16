"Спартак" просит РПЛ перенести начало матча с "Крыльями Советов"

"Спартак" выступил с обращением к Российской премьер-лиге (РПЛ). Красно-белые просят перенести время начала матча 7-го тура чемпионата против "Крыльев Советов". Игра должна была начаться 25 августа в 14.00.

Спартаковцы вышли в 4-й раунд Лиги Европы, поэтому попросили оставить им больше времени на подготовку. 22 августа команда сыграет с "Брагой" в Португалии. Матч завершится около 23.30 по московскому времени.

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