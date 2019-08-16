Таблица коэффициентов УЕФА: Португалия сократила отставание от России

Победы "Гимарайнша" и "Браги" в ответных матчах 3-го раунда Лиги Европы позволили Португалии сократить отставание от России в Таблице коэффициентов УЕФА. Если во вторник разрыв меду странами составлял 8 очков, то сейчас чуть менее 7.

У Португалии и России по 11 набранных очков в этом сезоне, но при подсчете среднего балла у нашей страны знаменатель равен 6, у португальцев - 5. На счету России сейчас коэффициент 42,716, у Португалии - 41,349. Россияне и португальцы ведут борьбу за шестое место в таблице, которое дает право заявить одну дополнительную команду в групповой турнир Лиги чемпионов.

Так, вице-чемпион России "Локомотив" в этом году получил прямую путевку в группу ЛЧ, а вторая команда Португалии "Порту" проходила квалификацию. "Драконы" в 3-м раунде уступили "Краснодару", чем помогли России с точки зрения таблицы коэффициентов.

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"Краснодар" в плей-офф раунде сыграет с "Олимпиакосом". Команда может набрать сразу 6 очков в таблицу - по 1 за победу и 4 в виде бонуса в групповой турнир ЛЧ.

"Спартак" в 4-м раунде ЛЕ сыграет с португальской "Брагой" и может набрать 2 очка, а также выбить опасного соперника. Другой представитель Португалии "Гимарайнш" сыграет с румынским "Стяуа".

В итоге россияне могут максимально набрать 8 очков, португальцы - 4. Матчи плей-офф раундов ЛЧ и ЛЕ состоятся до конца августа.

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Коэффициенты в таблице УЕФА считаются за пять последних сезонов. Учитывается результат каждого матча. За победу начисляется 2 очка, за ничью - 1 очко, поражение - 0 (в квалификации - в два раза меньше). Затем вычисляется средний показатель - все очки, заработанные клубами, делятся на количество стартовавших команд.

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