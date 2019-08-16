"Спартак" дважды в 3-м раунде квалификации Лиги Европы победил швейцарский "Тун" (3:2, 2:1). Красно-белые в плей-офф раунде сыграют с португальской "Брагой".
Всего в финальном раунде отбора примут участие 21 пара команд. Матчи состоятся 22 и 29 августа, полностью состав выглядит так:
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На данный момент известен 21 участник группового турнира ЛЕ:
"Хетафе", "Севилья" (Испания), "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Лацио", "Рома" (Италия), "Боруссия" М, "Вольфсбург" (Германия), "Ренн", "Сент-Этьен" (Франция), "Спортинг", "Порту" (Португалия), "Бешикташ", "Башакшехир" (Турция), "Александрия", "Динамо" К (Украина), "Базель", "Лугано" (Швейцария), "Стандард" (Бельгия) и "Вольфсберг" (Австрия).
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Еще 6 команд попадут в групповой турнир Лиги Европы, проиграв в плей-офф раунде Лиги чемпионов:
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