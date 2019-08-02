Матч за Суперкубок УЕФА будет судить женщина. Назначение получила француженка Стефани Фраппар. Игра состоится 14 августа в Стамбуле. На поле выйдут английские "Ливерпуль" и "Челси", которые в прошлом сезоне выиграли еврокубки.
Женщина будет впервые работать на матче мужских команд столь высокого уровня. Судьями на линиях будут француженка Мануэле Николози и ирландка Мишель О'Нил. Четвертым арбитром будет турок Джюнейт Чакыр.
В этой игре будет использована система видеопомощи арбитрам (ВАР). Видеоасситентами будут работать Клеман Тюрпен, Франсуа Летесье, Марк Бош и Массимо Иррати.
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