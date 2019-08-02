Фанаты украинской "Зари" забросали камнями черногорских болельщиков

Матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы между украинской "Зарей" и черногорской "Будучностью" завершился скандалом. Фанаты луганской команды забросали камнями соперников, находившихся на гостевом секторе.

Полиция долго не выпускала черногорцев со стадиона, но украинцы все же дождались их. На выходе со стадиона состоялась драка с использованием кастетов, дубинок и файеров.

"Заря" победила "Будучность" со счетом 1:0 и вышла в Лигу Европы. Домашние матчи команда проводит на стадионе в Запорожье.

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