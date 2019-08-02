Украинский футболист Коноплянка выбрал Турцию вместо "Краснодара"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка перейдет в "Бешикташ". Стамбульцы уже договорились о трансфере с клубом украинца. Сумма перехода составит 3 млн евро. Футболист будет получать 2,5 млн евро в год.

Ранее сообщалось об интересе к Коноплянке со стороны "Краснодара". Считается, что футболист отказал "быкам" из-за того, что в таком случае лишился бы места в сборной Украины.

Коноплянка начинал карьеру в "Днепре", а в 2015 году перешел в испанскую "Севилью". "Шальке" арендовал футболиста на сезон-2016/17, а спустя год выкупил права на хавбека. В прошлом сезоне в составе команды из Гельзенкирхена Коноплянка провел 21 матч, забил один гол. Также в активе 29-летнего игрока 82 матча и 21 гол за сборную Украины.

Читайте также:

"Спартак" подписал контракт с сыном Хенрика Ларссона

Фанаты украинской "Зари" забросали камнями черногорских болельщиков

Президент МОК Бах примет участие в праздновании юбилея Олимпиады-80