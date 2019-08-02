"Спартак" подписал контракт с сыном Хенрика Ларссона

"Спартак" объявил о подписании контракт с 22-летним футболистом "Норчепинга" Йорданом Ларссоном. Соглашение подписано на 3 года. Нападающий будет выступать в новой команде под номером 23.
Официально детали контракта не разглашаются, но ранее СМИ сообщали, что за футболиста красно-белые заплатят 4 млн евро. Зарплата игрока составит 1,1 евро в год.
Йордан - сын одного из самых известных шведских футболистов Хенрика Ларссона. Отец Йордана выступал за "Фейеноорд", "Селтик", "Барселону" и "Манчестер Юнайтед".
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