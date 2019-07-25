Загитова хочет открыть японский ресторан в Москве

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что хотела бы открыть японский ресторан в столице России. Спортсменка известна своей любовью к Японии, где фигурное катание - почти национальный вид спорта.

Ранее Загитова провела встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, на которой подарила политику плюшевую собаку. В прошлом году Абэ презентовал ей в Москве собаку породы акита-ину.

"Есть идея открыть японский ресторан. Причем, какого в Москве еще не было. Возможно, со временем этот проект осуществится. Я очень люблю Японию, мне нравится еда, культура, архитектура... У меня в новой квартире даже комната будет оформлена в японском стиле", - приводит "Мир фигурного катания" слова Загитовой.

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