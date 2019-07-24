Фигуристка Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку

Российская фигуристка Алина Загитова встретилась с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Спортсменка подарила политику плюшевую собаку, которая символизирует ее Масару породы акиту-ину.

"Это мне вместо Масару", - в шутку сказал Абэ. Также он предложил фигуристке вместе посетить префектуру Акиту.

"Жители префектуры с нетерпением ждут, когда вы вместе с Масару сможете приехать на историческую родину", - приводит ТАСС слова Абэ.

Масару Загитовой подарили после Олимпиады-2018. В Москве собаку породы акиту-ину ей вручал премьер-министр Абэ.

Россиянка на Играх-2018 завоевала золотую медаль и стала очень популярной в Японии. Также на ее счету золото чемпионата мира и Европы. Загитова занимает первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).

Фото: ТАСС

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