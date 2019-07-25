Чиновники Федерации плавания США попали в скандал из-за тренера Сунити Фудзисимы. 22-летний мужчина в январе был арестован после совращения 13-летней пловчихи.
Фудзисима неоднократно посылал девочке сообщения интимного характера и склонял к оральному сексу. Следствие установило, что мужчина как минимум дважды совершил непристойные действия в отношение ребенка, сообщает The Orange County Register.
В результате разбирательств стало известно, что чиновники Федерации плавания США знали о действиях Фудзисимы, но вынесли ему только предупреждение и не сообщили в полицию. Теперь кроме тренера ответчиками по делу выступает федерация, а также Тихоокенская ассоциация плавания.
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