Федерация плавания США покрывала тренера, совратившего 13-летнюю

Чиновники Федерации плавания США попали в скандал из-за тренера Сунити Фудзисимы. 22-летний мужчина в январе был арестован после совращения 13-летней пловчихи.

Фудзисима неоднократно посылал девочке сообщения интимного характера и склонял к оральному сексу. Следствие установило, что мужчина как минимум дважды совершил непристойные действия в отношение ребенка, сообщает The Orange County Register.

В результате разбирательств стало известно, что чиновники Федерации плавания США знали о действиях Фудзисимы, но вынесли ему только предупреждение и не сообщили в полицию. Теперь кроме тренера ответчиками по делу выступает федерация, а также Тихоокенская ассоциация плавания.

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